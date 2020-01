Crisi USA-Iran, Di Maio: "UE deve parlare con una voce sola" (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo il comunicato diffuso ieri dalla Farnesina in merito al raid americano a Baghdad in cui è rimasto ucciso il numero due del regime di Teheran, il generale Qassem Soleimani, oggi dei venti di guerra che soffiano più forti in Medio Oriente parla, via Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "L'Italia ha lanciato un forte appello al dialogo e alla responsabilità, invitando a mantenere aperti i canali con tutti gli interlocutori. Ma se vogliamo essere davvero incisivi, l'Ue deve parlare con una sola voce". Giallo su nuovo raid USA in Iraq In migliaia al funerale di Soleimani a Baghdad: 'Morte all’America' Teheran ha promesso "vendetta" contro quello che è stato definito "terrorismo di Stato" da parte degli USA In un post Di Maio scrive che: "L'uso della forza non ha mai portato da nessuna ... Leggi la notizia su blogo

