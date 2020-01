Chi è Benji Madden, il marito di Cameron Diaz (Di sabato 4 gennaio 2020) Benji Madden – all’anagrafe Benjamin Levi – è il marito dell’attrice Cameron Diaz e padre della piccola Raddix, la cui nascita è stata annunciata a sorpresa dalla madre con un post su Instagram. Madden, nato l’11 marzo 1979 a Waldford, è musicista (suona la chitarra) e membro del gruppo pop Good Charlotte. Il progetto musicale in questione ha avuto inizio nel 1996 e vede impegnato anche Joel Madden, gemello di Benji. Tra i loro successi spicca senza dubbio il brano I Just Wanna Live, canzone del 2004. Per quanto riguarda la vita personale del marito di Cameron Diaz, è importante specificare che Madden è il cognome della madre. Benji e il fratello gemello – prima voce dei Good Charlotte – sono stati infatti registrati con il cognome paterno Combs, che hanno sostituito con quello materno quando l’uomo, sedici anni dopo la loro nascita, ha ... Leggi la notizia su dilei

