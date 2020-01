Carinola, va a fuoco una casa di riposo: due persone perdono la vita (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoE’ di due vittime il bilancio di un vasto incendio che si è verificato presso una casa di riposo per anziani a Carinola, in provincia di Caserta. Altre 20 persone sono state allontanate prima dell’arrivo dei vigili del fuoco che, invece, hanno portato in salvo quattro persone utilizzando l’autoscala e la discesa attraverso una finestra. Non chiare le cause dell’incendio ma l’ipotesi più plausibile è un corto circuito o ancor più probabile un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento. Dopo diverse ore di intervento, i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la struttura e la situazione è tornata alla normalità. L'articolo Carinola, va a fuoco una casa di riposo: due persone perdono la vita proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

