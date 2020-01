Cameron Diaz: l’ex Charlie’s Angels diventa mamma a 47 anni (Di sabato 4 gennaio 2020) Da qualche tempo Cameron Diaz è sparita dal grande schermo dopo una carriera costellata da film di successo. Aveva detto di volersi dedicare al suo matrimonio con Benji Madden, chitarrista dei “Good Charlotte”. E lo ha fatto. allargando anche la famiglia: è infatti appena nata la loro prima figlia Raddix. Ha stregato milioni di fan con le sue interpretazione in pellicole come “Tutti pazzi per Mary”, “Il matrimonio del mio miglior amico”, “Charlie’s Angels” primo e secondo episodio. Per molto tempo è stata fidanzata con Justin Timberlake. Poi ha conosciuto il chitarrista dei “Good Charlotte” Benji Madden e la sua vita è cambiata. Ha iniziato a rifiutare le proposte cinematografiche, finchè, nel 2015, si è sposata con una cerimonia che ha colto tutti di sorpresa. Ora, a più di quattro anni di distanza, la notizia: Cameron ... Leggi la notizia su velvetgossip

