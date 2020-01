Bonaccini Vs Borgonzoni: lo scontro (social) si fa sempre più duro. Lui le “rinfaccia” i 49 milioni (Di sabato 4 gennaio 2020) Per capire che manca poco, pochissimo, alla battaglia finale, non serve guardare il calendario, che segna -22 giorni, ma è sufficiente scorrere i profili Twitter dei due candidati principali alle elezioni regionali in Emilia Romagna. Quello della leghista Lucia Borgonzoni pullula di post contro il Pd, mentre Stefano Bonaccini alterna foto di piazze emiliane e romagnole a qualche attacco all’avversaria. Ma lo sconto è diventato particolarmente duro nelle ultime ore, quando Borgonzoni ha attaccato Bonaccini per un post su Facebook. «Sulla sua pagina il mio avversario del Pd sta chiedendo donazioni in denaro per finanziare i suoi giri elettorali…! Se ne vedono di cose strane, sempre più strane. Direi che la mia felpa è in tema. Ma io non vi chiedo nulla se non un augurio di buonanotte, grazie di esserci!», scrive Borgonzoni. Sulla sua pagina il mio avversario del PD sta ... Leggi la notizia su open.online

