5 anni senza Pino Daniele: l’artista che inventò il «neopolitan power» (Di sabato 4 gennaio 2020) Pino DanielePino DanielePino DanielePino DanielePino DanielePino DanielePino DanielePino DanielePino DanielePino DanielePino DanielePino DanieleEra il 4 gennaio del 2015 quando Pino Daniele, cantante, musicista, autore di fama internazionale, si spense nella sua casa di Orbetello, in Toscana, a causa di un infarto. Aveva 60 anni e l’affetto del pubblico che lo ha sempre accompagnato esplose in tutta la sua forza appena ventiquattro ore dopo, quando più di 100mila persone affollarono Piazza del Plebiscito a Napoli cantando le sue canzoni più famose, ripercorrendo per filo e per segno i brani portati al successo da quella voce così sottile ma in grado di arrivare a chiunque. Le sfumature blues della sua produzione, con echi al jazz e al rock di matrice anglosassone, ne fanno presto un esemplare unico nel suo genere, capace di contaminare il sound più classico con gli antichi suoni ... Leggi la notizia su vanityfair

RaiTre : 'Napule è mille culure, Napule è mille paure Napule è nu sole amaro Napule è addore e' mare' #PinoDaniele e… - GassmanGassmann : 5 anni senza Pino...W Pino!!! ?????? - _GigiDAlessio_ : Cinque anni senza Pino ?? #PinoDaniele -