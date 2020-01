Vittorio Grigolo proposta di matrimonio in diretta a All Together Now [VIDEO] (Di venerdì 3 gennaio 2020) proposta di matrimonio in diretta tv a All Together Now. Nella puntata del 2 gennaio del programma condotto da Michelle Hunziker, il tenore Vittorio Grigolo ha chiesto alla fidanzata Stefania Seimur di sposarlo. La ballerina, ex compagna di Marco Borriello e già madre di una bambina di 5 anni, si è sciolta in lacrime di fronte all’inaspettata proposta di matrimonio e ha risposto sì. All Together Now, Vittorio Grigolo fa la proposta di nozze alla sua Stefania Momento di grande romanticismo nell’ultima puntata di All Together Now, arrivato con l’inaspettata proposta di matrimonio di Vittorio Grigolo alla sua Stefania. La ballerina è entrata in scena con un passo a due, mentre Vittorio Grigolo si esibiva di fronte al muro dello show; ma, quando l’esibizione si è interrotta, la conduttrice ha anticipato che Grigolo, avrebbe voluto dire qualcosa: “Tu mi avevi detto una cosa nel ... Leggi la notizia su velvetgossip

blogtivvu : Vittorio Grigolo, proposta di matrimonio a Stefania Seimur - Unf_Tweet : La proposta di matrimonio di #vittoriogrigolo alla sua fidanzata nella puntata di ieri di #alltogethernow -