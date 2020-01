Termoli, angoscia per Vicky: è scomparsa dopo una violenta lite con il compagno (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dieci giorni prima di sparire era stata soccorsa in ospedale perché qualcuno l'aveva picchiata, ma non aveva voluto denunciare l'aggressore. Victorine Bucci, per tutti Vicky, è scomparsa da Termoli lo scorso 18 ottobre con la sua Panda rossa. Agli amici aveva dato il numero della nuova sim che aveva acquistato per pochi amici e contatti fidati. La scheda, purtroppo, è stata ritrovata all'interno del telefonino abbandonato sul molo. Si ipotizza che sia stato qualcun altro ad abbandonarlo in quel luogo. Leggi la notizia su fanpage

