“Tanto poi vomita…”. Elena Santarelli dice basta: questa volta lo sfogo è furioso (Di venerdì 3 gennaio 2020) “Sei troppo magra, dovresti mangiare di più”. All’ennesimo consiglio non richiesto, Elena Santarelli sbotta sui social e risponde a chi, in continuazione, l’accusa e la critica per la sua ‘eccessiva’ magrezza. La showgirl di Latina si sta godendo le vacanze insieme alla sua famiglia, al marito Bernardo Corradi e ai sue figli, Giacomo, nato nel 2009, reduce da una battaglia contro un tumore al cervello e la piccola Greta Lucia nata il 25 marzo 2016. Sul proprio profilo Instagram la Santarelli ha pubblicato le foto delle proprie vacanze alle Maldive e sono partiti i commenti al veleno. Tra i follower -1,7 milioni in totale- non mancano quelli che si sentono in diritto di obiettare sulla forma fisica dell’attrice. “Figlia mia qualche grammo di pasta in più nel piatto non ti farebbe male”, scrive qualcuno. “Mangia qualcosa”, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

DaddariosWho : @Cacace_Marco A me la seconda risposta è piaciuta un sacco perché fa capire tanto di molti giocatori e del clima ch… - willowlahey : RT @dairamcconnell: Comunque mi sono un po’ rotta del menefreghismo di certa gente, tanto amici ‘amore k bella k sei ti voglio bene !!’ e p… - dairamcconnell : Comunque mi sono un po’ rotta del menefreghismo di certa gente, tanto amici ‘amore k bella k sei ti voglio bene !!’… -