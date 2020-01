Previsioni Meteo a lungo termine: Gennaio condizionato dall’Anticiclone, possibili infiltrazioni umide da ovest e fredde da est (Di venerdì 3 gennaio 2020) Previsioni Meteo – Con il nuovo anno, la redazione di MeteoWeb mette al servizio dei propri lettori questa nuova rubrica sull’evoluzione del tempo a 20 giorni, aggiornata quotidianamente sulla base dei dati di volta in volta più freschi. Si articolerà in una tendenza orientativa del tempo su 3/4 STEP, ossia considerando periodi dai 3 ai 5, ma anche fino a 7 giorni ciascuno, a partire dal quarto giorno da quello di emissione, con una rappresentazione per ciascun periodo di una barica media e descrizione testuale del possibile tempo di massima sul territorio italiano. L’evoluzione di oggi si estenderà sino alla 23 Gennaio. Previsioni Meteo – Prima fase: 7/9 Gennaio 2020 Periodo caratterizzato da una prevalente presenza dell’alta pressione sull’Europa e sul Mediterraneo centro-occidentale. Come visibile dall’immagine allegata, però, i ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

