Pisa, chiusa ‘l’edicola della legalità’ confiscata alla mafia e gestita da Libera: “Un atto vile” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Rimossa a Pisa “l’edicola della legalità”, bene confiscato alla mafia e gestito da Libera, che si trovava sotto gli archi di Borgo Stretto, centralissima via della città toscana. Da tempo era chiusa, ma era rimasta un luogo simbolico di aggregazione: l’Associazione Libera giovedì aveva denunciato la rimozione con un comunicato stampa e sui social: “Nessun soggetto che si era fatto promotore del problema è stato avvertito. È stata rimossa nonostante le rassicurazioni e nonostante gli accorati appelli di tutta la cittadinanza”. A spiegare i motivi della decisione è arrivata una nota dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla mafia: “L’ottimo progetto sperimentale avviato dalla cooperativa Axis, che con Libera aveva avuto il bene già in fase di sequestro, purtroppo non ha funzionato – ha spiegato l’avvocato Cristina ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

AntonellaChessa : RT @fattoquotidiano: Pisa, chiusa ‘l’edicola della legalità’ confiscata alla mafia e gestita da Libera: “Un atto vile” - Noovyis : (Pisa, chiusa ‘l’edicola della legalità’ confiscata alla mafia e gestita da Libera: “Un atto vile”) Playhitmusic - - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Pisa, chiusa ‘l’edicola della legalità’ confiscata alla mafia e gestita da Libera: “Un atto vile” -