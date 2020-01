Paolo Bonolis offeso a morte | Colpa di Sonia Bruganelli (Di venerdì 3 gennaio 2020) Da lunedì prossimo torna in onda con Avanti un Altro la coppia Bonolis-Laurenti che sarà in onda per oltre quattro mesi, centoventi puntate in tutto prima di riproporsi con Ciao Darwin: conduttore sempre presente sui social dove spicca la sua ironia. Il suo sfogo social, una sorta di discorso di fine anno che è stato … L'articolo Paolo Bonolis offeso a morte Colpa di Sonia Bruganelli proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

IlfandellaTv1 : @Saverio_94 Paolo Bonolis era il più adatto per me. Mah... Temo un altro flop, specie se lo metteranno al giovedì. - starryngt_ : Siete così messi male che se l’Italia dovesse mai entrare in qualsiasi guerra la vostra prima preoccupazione sarebb… - infoitcultura : ‘Sul baratro dell’esaurimento, Paolo Bonolis mi ha salvato…’: Luca Laurenti parla del suo dramma -