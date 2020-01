No Tav, l’attivista Nicoletta Dosio dal carcere: “No a richieste di grazia soltanto per me” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Nicoletta Dosio non vuole essere graziata. O meglio non vuole “no a richieste di grazia o a provvedimenti di clemenza che riguardino soltanto la mia persona”. A farlo sapere è la stessa attivista No Tav della Val di Susa arrestata il 30 dicembre. Nei giorni scorsi, infatti, da più parti sono arrivate richieste di grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la 73enne. “Il presidente della Repubblica avvalendosi dell’istituto della grazia, ponga fine a una situazione indecente per la giustizia italiana”, ha detto dalle pagine del Fatto Quotidiano il direttore di Micromega Paolo Flores d’Arcais. A chiedere la grazia per Dosio anche i Giuristi Democratici e Paolo Cento di Sinistra Democratica-Leu. Una petizione era stata lanciata anche sulla piattaforma change.org. L’attivista si è detta invece favorevole, in linea di principio, a un ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

