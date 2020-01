Mio fratello mi proteggerà sempre. E una parte del mio cuore è sua (Di venerdì 3 gennaio 2020) I legami tra fratelli non si possono spiegare. Anche quando siamo distanti, con la testa e con il corpo, una parte del nostro cuore resta proprio tra le mani di nostro fratello. Avere un fratello è una cosa bellissima, qualsiasi cosa accada lui sarà sempre lì per noi, ad ascoltarci e a proteggerci. Nonostante la differenza di età, i punti di vista diversi e alcune divergenze una cosa è certa: lui sarà sempre al nostro fianco. A volte ci si allontana, fisicamente e le strade si dividono perché entrambi siamo alla ricerca della nostra strada, inseguiamo i sogni, ci dedichiamo al lavoro e alla carriera. Ma un fratello, anche se non presente nella quotidianità è nel nostro cuore, sempre. È con lui che condividiamo i segreti più intimi, i nostri fallimenti e le nostre gioie. È con lui che ci confrontiamo anche se siamo distanti chilometri. Sappiamo bene che qualsiasi cosa accada, basterà un ... Leggi la notizia su dilei

RedRonnie : Il mio amico Paolo Tramonti mi ha mandato questa foto che ci fu scattata credo a Imola al GP Formula 1. Sto intervi… - elgabongiorno : Un cimelio di mio fratello Daniele Bongiorno ?? - nopressurepls04 : Mio fratello che mi chiede se è tutto okay da dietro la porta del bagno dopo avermi sentita esultare come na pazza… -