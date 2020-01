Macchinette, per giocare ora è obbligatoria la tessera sanitaria (Di venerdì 3 gennaio 2020) giocare alle Macchinette? Si è ancora possibile ma dal primo gennaio è entrata in vigore una nuova legge che ha suscitato parecchie chiacchiere tra i frequentatori assidui delle videolottery anche meglio conosciute come VLT. Videolottery, per giocare è obbligatoria la tessera sanitaria Dal primo gennaio 2020 entra in vigore un nuovo obbligo per chiunque voglia affidarsi alla sorte delle videolottery. giocare sarà sempre possibile, auspicandosi qualche lauta vincita o colpo di fortuna, ma per rendere funzionante la macchinetta sarà obbligatorio “sbloccarla” inserendo la propria tessera sanitaria. Una legge che, come dicevamo, lascia interdetti i giocatori che sentono minacciata, così facendo, la propria privacy. Una legge per allontanare i minorenni dalle Macchinette In realtà la legge nasce con un monito chiaro: quello di evitare che abbiano libero accesso alle ... Leggi la notizia su thesocialpost

