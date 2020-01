I 51 anni di Schumacher nel silenzio della speranza (Di venerdì 3 gennaio 2020) Schumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniSchumacher 51 anniMichael Schumacher compie 51 anni, da 6 vive in una bolla di silenzio. L’incidente sulle piste da sci di Meribel, in Francia, il 29 dicembre del 2013, ha troncato la sua vita in un «prima» e un «dopo». Il campione che tagliava il traguardo a 300 km. all’ora, quel giorno maledetto cadde e picchiò la testa su un sasso. Da allora galleggia in un limbo. L’elettrocardiogramma delle dichiarazioni ufficiali e/o delle piccole grandi confessioni di chi gli è vicino segnala l’alternarsi di ... Leggi la notizia su vanityfair

Agenzia_Ansa : Sei anni fa il dramma di Michael Schumacher con la caduta sulle Alpi francesi ed un gravissimo trauma cranico. Da a… - rtl1025 : Il 29 dicembre 2013, sei anni fa oggi, la vita di #MichaelSchumacher cambiò per sempre dopo il tragico incidente su… - SkySportF1 : 29 dicembre 2013 Sei anni fa l'incidente di @schumacher sulle nevi di Méribel #SkyMotori #F1 #Formula1 -