Gruppo FCA - A Detroit un hub dell'innovazione (Di venerdì 3 gennaio 2020) Il Gruppo FCA ha annunciato di voler realizzare a Detroit un nuovo centro di ricerca dedicato alle startup: la struttura prenderà il nome di Plug and Play Detroit powered by AmplifyD. Il nuovo hub dell'innovazione sarà inaugurato entro il mese di giugno e sarà realizzato insieme al Michigan Minority Supplier Development Council e alla piattaforma di startup Plug and Play.Aperto ad altri partner. La nuova struttura accoglierà "tutte le startup tecnologiche, soprattutto quelle dirette da donne e minoranze" e sarà principalmente finanziata dalla Fiat Chrysler Automobiles, ma presto anche altre Case automobilistiche potranno unirsi al progetto. Per il momento, né i dettagli economici dell'operazione, né l'esatto posizionamento del centro di ricerca sono stati ufficializzati.Gli altri investimenti nel Michigan. L'hub tecnologico non rappresenta l'unico investimento nell'area di ... Leggi la notizia su quattroruote

