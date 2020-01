Ficarra e Picone tornano a condurre Striscia la Notizia a partire da martedì 7 gennaio (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ficarra e Picone torneranno dietro la scrivania del noto Tg satirico di Canale 5, Striscia la Notizia, a partire da martedì 7 gennaio. La staffetta con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti continua e i due comici siciliani torneranno, come di consueto in tv. I due sono reduci dal successo del loro film "Il primo Natale" che, per presenze ed incassi, si è rivelato il film italiano più visto del 2019. Leggi la notizia su tv.fanpage

