Dakar 2020: i favoriti delle auto. Al-Attiyah primo indiziato, Alonso proverà a sorprendere (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mancano ormai solo due giorni all’attesissimo inizio della Dakar 2020, che si disputerà per la prima volta in Arabia Saudita dopo dieci edizioni consecutive andate in scena in Sud America. La 41ma edizione del Rally Raid più famoso ed importante al Mondo si profila estremamente interessante alla luce di un percorso completamente nuovo da scoprire, inoltre quest’anno debutterà tra le auto un personaggio di spicco del motorsport come Fernando Alonso, due volte campione iridato di Formula 1 e due volte vincitore della 24 Ore di Le Mans pronto ad immergersi in una nuova sfida al fianco di un co-pilota di lusso del calibro di Marc Coma. Il binomio iberico Alonso-Coma non parte coi favori del pronostico a causa della mancanza assoluta di esperienza in una gara del genere da parte dell’ex pilota della Ferrari, tuttavia il nativo di Oviedo ha dimostrato in passato delle ... Leggi la notizia su oasport

