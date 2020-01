Calendario MotoGP Mondiale 2020: orari, programma e tv di prove libere, qualifiche e gare. Palinsesto Sky e TV8 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Mancano solamente 63 giorni al via ufficiale del Mondiale MotoGP 2020. Con le prime prove libere di venerdì 6 marzo in quel di Losail (Qatar) scatterà la nuova annata del MotoMondiale, in vista della 72esima edizione del campionato del mondo. Ci attende una stagione quanto mai intensa e vibrante, con tutto il gruppo alla caccia di un solo uomo: Marc Marquez. Il sei volte iridato nella classe regina partirà ovviamente come il grandissimo favorito anche nel prossimo campionato, inseguito dalle Yamaha di Valentino Rossi, Maverick Vinales e Fabio Quartararo, dalla Suzuki di Alex Rins e dalle Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Poco più di due mesi, quindi, e torneremo a gustarci l’azione in pista, con una stagione che aumenterà il numero dei weekend. Si passerà, infatti, da 19 a 20 gare (con l’inserimento del Gran Premio di Finlandia sul KymiRing) con una riduzione, ... Leggi la notizia su oasport

infoitsport : Calendario MotoGP 2020, le date di test e gare: ecco quando inizia il Mondiale - giginha89 : Calendario MotoGP 2020: date test e gare, dove vedere su Sky e TV8 - infoitsport : Calendario MotoGP 2020: programma, tv, date, orari, guida Sky e TV8 -