Calciomercato Napoli, agenti di Lobotka attesi a Castelvolturno: cifre e dettagli (Di venerdì 3 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, agenti di Lobotka attesi a Castelvolturno: cifre e dettagli Giornata importante, quella di oggi, per il futuro di Stanislav Lobotka. Secondo quanto si apprende dal sito di Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, il Napoli continua a spingere ma il Celta Vigo non cede, tirando il prezzo per riuscire a incassare intorno ai 22-23 milioni più bonus. Una cifra ritenuta troppo alta dal club di De Laurentiis, che si è spinto fino a 17-18 più alcuni bonus per arrivare a 20, pagabili in quattro anni. La distanza tra le parti c’è, dunque oggi andrà in scena un nuovo incontro (dopo quello di Madrid) a Castel Volturno tra Giuntoli e gli agenti del centrocampista slovacco, in arrivo in queste ore in Italia. Uno di loro invece rimarrà a Vigo, per tenere vivi i contatti con la società spagnola, che non ha fretta di chiudere al contrario del Napoli. Lo stesso Lobotka oggi ... Leggi la notizia su forzazzurri

