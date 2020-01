Calciomercato LIVE, trattative 3 gennaio in DIRETTA: l’Inter punta Vidal ed Eriksen, la Juventus si coccola Kulusevski (Di venerdì 3 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.56 TORINO – I granata stanno lavorando in uscita: Kevin Bonifazi interessa alla Fiorentina ma anche all’Atalanta, Edera è apprezzato dal Chievo, l’Udinese corteggia Parigini. 08.38 FIORENTINA – Federico Chiesa avrebbe ricevuto un’offerta da 4 milioni di euro a stagione per rinnovare con la Fiorentina come riporta tuttomercatoweb, vedremo se il giocatore accetterà il lauto ingaggio. 08.24 INTER – I nerazzurri stanno spingendo per avere il 27enne Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham inseguito anche da Real Madrid e PSG. Il Tottenham potrebbe cederlo ma non per meno di 20 milioni di euro, sembra un’operazione difficile per l’Inter a gennaio. 08.13 INTER – Frenata nella corsa ad Arturo Vidal? Il centrocampista sembra essersi riavvicinato al Barcellona come dimostrano le ultime ... Leggi la notizia su oasport

