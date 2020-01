Ben Stiller: biografia, carriera ed età. Chi è in Notte al Museo (Di venerdì 3 gennaio 2020) Ben Stiller: biografia, carriera ed età. Chi è in Notte al Museo Il famoso attore, comico e sceneggiatore statunitense Ben Stiller è nuovamente il protagonista della saga cinematografica Una Notte al Museo. In Notte al Museo – Il segreto del faraone, film del 2014 diretto da Shawn Levy, interpreta ancora Larry Daley, il guardiano notturno del Museo di storia naturale di New York, in cui cominciano a essere organizzate anche delle visite notturne per poter godere delle particolari attrazioni del Museo che di Notte prendono vita. LEGGI ANCHE: Indiana Jones E Il Tempio Maledetto: trama, cast e anticipazioni del film Larry Daley in Notte al Museo- Il segreto del faraone Larry Daley è coinvolto in una nuovissima e straordinaria avventura che ha lo scopo di salvare i “residenti” del Museo più curioso al mondo. La tavola di Ankmenrah, colei che dà vita alle ... Leggi la notizia su termometropolitico

