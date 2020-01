All Together Now, la proposta di matrimonio del tenore Vittorio Grigolo alla fidanzata (Di venerdì 3 gennaio 2020) All Together Now, la proposta di matrimonio del tenore Vittorio Grigolo alla fidanzata Video proposta di matrimonio a sorpresa durante la finale di All Together Now, la trasmissione di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker andata in onda ieri sera, 2 gennaio 2020. Protagonisti il tenore Vittorio Grigolo e la sua fidanzata Stefania Seimur, la ballerina con cui sta da circa un anno e mezzo. Un momento molto emozionante e inaspettato, che ovviamente è subito diventato virale sui social. Di sicuro si è trattato del momento più romantico ed emozionante di questa finale, vinta da Sonia Mosca. A favorire la perfetta realizzazione della sorpresa è stata anche la conduttrice Michelle Hunziker. “Prima in camerino mi hai detto una cosa importante che non ho capito bene. Se vuoi dirla, fai pure”, l’esca lanciata dalla showgirl svizzera. A quel punto Grigolo, che il grande ... Leggi la notizia su tpi

