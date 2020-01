Vibo Valentia, ragazzi down insultati in pizzeria: “Fate venire il vomito e la nausea” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Domenico, uno dei ragazzi vittima degli insulti, ha raccontato: "Stavamo mangiando una pizza ma questi signori si sono alzati per parlare male di noi, non li conoscevamo. Ci hanno detto che facevamo venire nausea e vomito". L'episodio è avvenuto alcune sere fa in una pizzeria di Filadelfia, provincia di Vibo Valentia. Leggi la notizia su fanpage

angelomangiante : Un gruppo di ragazzi down era in una pizzeria a Vibo Valentia. Una famiglia è andata però dal proprietario del loca… - NicolaMorra63 : 'Perché la #ndrangheta è tanto più potente quanto più è invisibile. E nell'invisibilità può nascondersi chiunque, '… - xsogniappesix : Raga comunque la battuta su Vibo Valentia è cattivissima ahahahahaha #ToloTolo -