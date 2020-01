Trucchetto per pulire alla perfezione i bruciatori del piano cottura (Di giovedì 2 gennaio 2020) Con il tempo, i fornelli della nostra cucina, perdono la loro lucentezza originale e gli ugelli si sporcano, con un effetto sgradevole alla vista. Questo è un processo naturale, che si presenta man mano che i fornelli vengono utilizzati. Per fortuna, esiste un Trucchetto di pulizia semplice e facile per farli tornare a risplendere come appena acquistati .Vi posso assicurare che funziona anche su i fornelli più anneriti e rovinati. (Continua…) Basta solo 1 ingrediente che tutti abbiamo in dispensa: L’ACETO DI VINO BIANCO. L’aceto, oltre a essere usato per insaporire le nostre ricette è un alimento versatile e un grande alleato per la pulizia della nostra casa. Molti studi, dimostrano che è un potente disinfettante naturale. Con questo semplice metodo, pulirete e smacchierete i fornelli del vostro piano cottura in pochi minuti, senza utilizzare costosi prodotti chimici e ... Leggi la notizia su howtodofor

