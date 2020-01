Spunta un altro video di Papa Francesco “infastidito” coi fedeli | VIDEO (Di giovedì 2 gennaio 2020) Spunta un altro VIDEO di Papa Francesco “infastidito” coi fedeli Dopo l’ormai celebre gesto di stizza nei confronti di una fedele, in Rete è ritornato in auge un altro VIDEO che vede protagonista Papa Francesco “infastidito” con i fedeli. Il VIDEO risale al marzo scorso ed è stato ripreso da alcuni quotidiani come Libero oltre che dalla pagina satirica Le più belle frasi di Osho, che all’epoca ne aveva proposto una versione divertente in cui Osho immaginava i pensieri del Pontefice argentino. In quell’occasione, Papa Francesco, che si trovava a Loreto, ritraeva bruscamente la mano ogni qual volta che un fedele gli si avvicinava per il baciamano. Il gesto, che aveva destato curiosità ma anche qualche critica nei confronti del Papa, era stato inizialmente spiegato con il fatto che Bergoglio non amasse l’usanza di porgere l’anello per ... Leggi la notizia su tpi

