Romina Power, gaffe al concerto di Capodanno. Le parole dell’ex di Al Bano non sono passate inosservate (Di giovedì 2 gennaio 2020) Terribile gaffe al concerto di Capodanno per Romina Power. La cantante è stata protagonista della serata di Rai 1 per celebrare l’ultimo dell’anno: l’evento si teneva a Potenza e Romina si è esibita davanti al pubblico insieme al suo ex marito Al Bano. “Felicità” e “Nostalgia canaglia” sono stati due dei pezzi che la coppia ha proposto. Il pubblico, naturalmente, è andato in visibilio. Quando è salita sul palco di Potenza, Romina Power ha sorpreso tutti con la sua mise per nulla adatta al contesto: in quella serata fredda, Romina indossava un completo giallo. Un colore decisamente estivo che non è propriamente invernale… Poi, una volta entrata in scena, ha fatto la sua gaffe: “Ma l’anno prossimo non possiamo farlo alle Maldive?” ha detto. I telespettatori sono rimasti senza parole e anche Amadeus, che conduceva lo show, non sapeva cosa dire. Le parole di Romina non sono passate ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

cassola_paolo : L'Anno Che Verrà 2020, gaffe di Romina Power in un irritante, triste e inutile circo mediatico che ridimensiona… - giovann96688418 : RT @carlakak: Capodanno a Roma: Uno spettacolo indimenticabile. Tantissima gente entusiasta per la festa organizzata da Virginia al Circo M… - zazoomblog : Romina Power la gaffe in tv e la frase inaspettata su Al Bano - #Romina #Power #gaffe #frase -