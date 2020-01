Ragazzo morto a Capodanno: aiutò nel terremoto del 2016 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Si chiamava Valerio Amatizi e aveva solo 26 anni, il Ragazzo di Ascoli Piceno morto la notte di Capodanno cadendo in un dirupo del Colle San Marco nel tentativo di spegnere un incendio provocato dai botti. Valerio era originario di Arquata del Tronto, uno dei paesi maggiormente colpiti dal terremoto del 24 Agosto 2016. Sono in molti a ricordarsi della presenza e dell’impegno del 26enne in quei momenti di paura. Valerio scavò a mani nude per ore tra le macerie nel tentativo di estrarre i superstiti intrappolati. Fabio Cortellesi, un amico, racconta a Il Resto del Carlino: “La notte del terremoto lo vidi scavare senza paura che gli crollasse tutto addosso, venivano prima le persone che dovevano essere estratte dalle macerie; era generoso, ma non spavaldo”. Ragazzo morto a Capodanno L’amico continua spiegando come Valerio fosse molto legato ad Arquata e ... Leggi la notizia su notizie

