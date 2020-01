Prossima giornata Serie A: calendario e orari partite turno 18 (Di giovedì 2 gennaio 2020) Prossima giornata Serie A: calendario e orari partite turno 18 Dopo le festività di fine anno e l’inizio della sessione invernale di calciomercato, ritorna ufficialmente la Serie A: lo fa con la diciottesima giornata, che si disputa domenica 5 e lunedì 6 gennaio. Andiamo di seguito a vedere il programma completo del turno. LEGGI ANCHE: Dakar 2020: date, tappe, partecipanti e orari tv-streaming Prossima giornata Serie A: i match della domenica Ad aprire l’intero pacchetto di partite è Brescia-Lazio di domenica alle ore 12:30. Le rondinelle vanno a caccia di punti pesanti in chiave salvezza, i capitolini vorranno festeggiare al meglio il successo in Supercoppa Italiana continuando nel loro grandissimo momento di forma. Alle ore 15:00 è in programma la sfida salvezza SPAL-Verona, con gli estensi tornati finalmente al successo nell’ultimo turno del 2019. Gli ... Leggi la notizia su termometropolitico

