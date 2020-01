Prende l'autostrada in contromano e finisce sull'auto della polizia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Giorgia Baroncini Denunciato un cittadino peruviano di 62 anni che aveva un livello di alcol nel sangue molto elevato. La sua folla corsa è finita contro un mezzo della polizia Un'auto fuori controllo che viaggia contromano sull'A14. Decine di segnalazioni come questa sono arrivate ieri notte al centro operativo della polizia stradale. Così sono state subito attivate diverse pattuglie della stradale di Ravenna e Forlì per individuare e bloccare la pazza vettura. Gli agenti hanno subito raggiunto l'autostrada nei pressi del casello di Imola dove è stato organizzato un posto di blocco per fermare l'auto che stava proseguendo la sua corsa contromano. Come spiega il Resto del Carlino, una macchina della polizia si è posizionata in perpendicolare sulla corsia centrale e sono stati azionati tutti i sistemi di emergenza. Dietro all'auto, altri mezzi e poliziotti pronti a ... Leggi la notizia su ilgiornale

