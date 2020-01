Mercato Napoli, tentativo per Castrovilli. La Fiorentina fa muro (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mercato Napoli, De Laurentiis sogna in grande e vuole provarci per Castrovilli. Pronta l’offerta, ma la Fiorentina alza il muro Aurelio De Laurentiis sogna in grande per il Mercato del suo Napoli. Secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de Il Mattino, il patron azzurro avrebbero messo nel mirino Gaetano Castrovilli. Per il giocatore viola sarebbe pronta un’offerta di 22 milioni di euro. La società toscana, tuttavia, alza il muro. La dirigenza non ha la minima intenzione di far muovere attualmente il centrocampista. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

