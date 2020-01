Matteo Renzi “Per me sono stati 10 anni bellissimi, il 2019 non entusiasmante ma abbiamo mandato Salvini a casa!” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Matteo Renzi ha fatto un bilancio del decennio dal 2010 al 2020. Il leader di Italia Viva ha raccontato di essere passato da essere sindaco di Firenze a diventare Presidente del Consiglio e il Pd al 41% dei consensi. L’ex primo cittadino di Firenze ha detto che: “sono stati 10 anni incredibili per me e per noi. Ho fatto il sindaco della città più bella del mondo. sono stato per tre anni il premier di un governo che ha riportato la crescita abbassando le tasse e aumentando i diritti e ora ho la grande gioia di condividere con voi una scommessa esaltante come la nascita di una casa nuova: Italia Viva. Certo: se il referendum del dicembre 2016 fosse passato oggi avremmo più stabilità, più crescita e governi senza inciuci. Ma il rammarico per quella sconfitta non cancella la straordinarietà di un decennio eccezionale”. Matteo Renzi poi in particolare ha fatto un ... Leggi la notizia su baritalianews

