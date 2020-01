LIVE Calciomercato, DIRETTA 2 gennaio: trattative e affari. Juventus: Dejan Kulusevski alle visite mediche, a breve la firma! (Di giovedì 2 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.41 INTER – Si apre oggi il mercato invernale, ma non arriverà il primo colpo dei nerazzurri: secondo 90min.com infatti, si allontana Arturo Vidal. Distanza tra domanda ed offerta, si raffredda la pista che porta al cileno. 09.22 Juventus – Dejan Kulusevski, secondo quanto scritto da TMW è già a Torino e sta per effettuare le visite mediche, che dovrebbero essere soltanto una formalità. Al termine infatti dovrebbe esserci la firma del contratto e, per la Vecchia Signora, il primo colpo del 2020. 09.00 INTER – L’Inter invece appare ad un passo dall’acquisto dal Barcellona del calciatore Arturo Vidal. Il cileno andrebbe a ritrovare sulla panchina nerazzurra una sua vecchia conoscenza, ovvero Antonio Conte, che lo ha allenato già ai tempi proprio della Juventus. Si attendono sviluppi nella giornata ... Leggi la notizia su oasport

