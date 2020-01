Le mense scolastiche scelgono menù green. Limitare la carne aiuta il pianeta e la salute (Di giovedì 2 gennaio 2020) Le Università in molte parti del mondo ridiscutono i menù delle proprie mense scolastiche. Diminuendo, o addirittura eliminando, le proposte di carne. Dal Brasile a New York, passando per la California, da Londra al Portogallo, le proposte vegetali nei menù di scuole e università crescono a dismisura e strizzano l’occhio alla tutela dell’ambiente. Secondo l’ultimo studio dell’IPCC, il comitato scientifico dell’Onu per il clima, il settore alimentare globale contribuisce a circa il 25/30% delle emissioni di gas serra del pianeta. In particolare, gli allevamenti di bovini costituiscono una delle maggiori cause della quantità di metano rilasciata in atmosfera. In America Latina, dove la tradizione della carne è decisamente salda e particolarmente sentita, nascono alcune delle iniziative a favore dell’alimentazione vegan. La Casa Rosada, l’ufficio presidenziale della Repubblica Argentina, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

