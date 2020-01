La difesa di Salvini sul caso Gregoretti e il mandato di cattura per Ghosn (Di giovedì 2 gennaio 2020) DALL'ITALIA Pronta la memoria difensiva di Salvini sul caso Gregoretti. L’ex ministro dell’Interno, indagato per sequestro di persona, ha annunciato che il testo verrà depositato questa mattina presso la Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità Leggi la notizia su ilfoglio

matteosalvinimi : Grazie, la coerenza paga, orgoglioso di aver fatto il mio lavoro da ministro dell’Interno a tutela della sicurezza… - giorgio757 : @DSantanche #ScaccoMatto AL VOTO GIORGIA FOR PRESIDENT ! SALVINI PREMIER ! BORGHI ECONOMIA ! GIORGETTI INTERNO ! CA… - ilfoglio_it : La difesa di Salvini sul caso Gregoretti e il mandato di cattura per Ghosn. Tutto quello che è successo in Italia e… -