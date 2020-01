Italia-Russia, Atp Cup 2020 in tv: orario, programma, streaming, convocati (Di giovedì 2 gennaio 2020) E’ tutto pronto per il debutto dell’Italia nella neonata Atp Cup contro la Russia in programma domani 3 gennaio alle ore 10. A guidare la pattuglia azzurra a Brisbane ci sarà Fabio Fognini, leader della squadra. Oltre al ligure sono stati convocati per la competizione per nazionali anche Stefano Travaglia, Paolo Lorenzi, Alessandro Giannessi e Simone Bolelli. Per quanto concerne la Russia il vero spauracchio è Daniil Medvedev, giocatore completo che nella stagione scorsa ha dimostrato di aver raggiunto la maturità giusta per vincere su qualsiasi superficie e contro qualunque avversario. Oltre al numero 5 del ranking, sono stati convocati nella squadra russa Karen Khachanov, Evgeny Donskoy, Teymuraz Gabashvili e Ivan Nedelko. Una sfida decisamente complicata per l’Italia che per superare il girone, nel quale sono inserite anche Norvegia e Stati Uniti, dovrà arrivare ... Leggi la notizia su oasport

espressonline : L'Italia, e l'Europa, in #Libia non contano più nulla. I nuovi padroni sono Turchia, Russia e paesi del Golfo. L'an… - daily_worker : Il veto di Russia e Cina rischia di far saltare il programma di aiuti a Idleb DW(ITALIA). A rischio il programma d… - attirockk : RT @Diogene55: La Libia sta x esplodere... La Russia ha già mandato i suoi migliori contractors, la Turchia vuole intervenire addirittura c… -