Incendi in Australia, in arrivo il nuovo picco di caldo. I turisti hanno 48 ore per lasciare la costa sudest (Di giovedì 2 gennaio 2020) Otto morti negli ultimi due giorni. Distrutte centinaia di foreste. Più di 500 mila gli animali uccisi Leggi la notizia su lastampa

