Grande Fratello Vip 4: Licia Nunez sarà una concorrente (Di giovedì 2 gennaio 2020) Continuano ad uscire i nomi ufficiali dei concorrenti che prenderanno parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini e in onda da Mercoledì 8 Gennaio su Canale 5. Questa volta parliamo di Licia Nunez. Nei giorni precedenti erano già usciti diversi nomi, tra cui quelli di Paola Di Benedetto, Antonio Zequila, Adriana Volpe, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Pago, Rita Rusic, Barbara Alberti, Andrea Denver e Clizia Incorvaia. Adesso invece i social ufficiali del reality hanno annunciato la partecipazione di Licia Nunez, 39 anni, attrice italiana. La donna ha preso parte a molte fiction e soap italiane, tra cui Le tre rose di Eva, Incantesimo, Vivere e R.I.S. Delitti Imperfetti. Non è tutto, perché la Nunez ha preso parte anche alla quinta edizione di Ballando con le Stelle, il talent condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Qui di seguito il video ... Leggi la notizia su trendit

