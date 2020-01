Gigi Hadid ha lasciato un indizio su un possibile ritorno di fiamma con Zayn Malik (Di giovedì 2 gennaio 2020) C'entra la madre del cantante Gigi Hadid ha lasciato un indizio su un possibile ritorno di fiamma con Zayn Malik News Mtv Italia. Leggi la notizia su news.mtv

muharemijasmin3 : RT @GigiHadidIT: Nuova foto di Gigi Hadid sul set del servizio fotografico per Messika Jewelry. #MessikaRocksHighJewelry - muharemijasmin3 : RT @GigiHadidIT: Gigi Hadid fotografata da Zoey Grossman per l’annuale calendario in edizione limitata di V Magazine. - LarryHadid28 : RT @GigiHadidIT: Gigi Hadid fotografata da Zoey Grossman per l’annuale calendario in edizione limitata di V Magazine. -