Gazzetta: stadi, Italia messa peggio di Israele e Turchia (Di giovedì 2 gennaio 2020) Sulla Gazzetta dello Sport il drammatico ritardo dell’Italia in quanto a impianti calcistici. Nell’ultimo Report pubblicato dalla Figc a luglio, il nostro Paese non compare tra le prime dieci nazioni in cui nel decennio 2008-2018 sono stati realizzati nuovi stadi. Siamo messi peggio di Israele (2 nuovi impianti da 26mila spettatori) e Turchia (27 nuovi stadi e uno ristrutturato). Di Russia (sei miliardi per 16 nuovi impianti) e Polonia (dove sono stati costruiti, ricostruiti o ristrutturati 26 stadi). Nell’ultimo anno solo l’Atalanta si è mossa, avviando la ristrutturazione del Gewiss stadium. “Gli altri cantieri che all’inizio del 2019 davamo prossimi all’apertura, nella migliore delle ipotesi hanno fatto piccolissimi progressi: il Cagliari ha impiegato un anno solo a ottenere l’interesse pubblico per la nuova Arena; i lavori del Bologna sul Dall’Ara si ... Leggi la notizia su ilnapolista

