Un giovane si è immortalato mentre fa esplodere i cartelli delle entrate dello Stadio San Paolo appena ristrutturato per le Universiadi con petardi di grosso calibro. "Un caso di inaudita gravità ha caratterizzato l'esplosione di fuochi illegali in città. In un video che sta diventando virale sul web un giovane si è immortalato mentre fa esplodere i cartello d'ingresso dello Stadio San Paolo e posta il video sui social

