Epifania 2020 Napoli, in piazza Plebiscito festa per i bimbi con i vigili del fuoco (Di giovedì 2 gennaio 2020) Una grande festa per i più piccoli quella che andrà in scena in piazza Plebiscito, nel cuore di Napoli, il giorno dell'Epifania. Il Comando Provinciale dei vigili del fuoco allestirà un percorso ludico per i bimbi, "Pompieropoli", mentre l'associazione "Asso è..." terrà un percorso didattico sull'educazione stradale. A seguire, il pizzaiolo Vincenzo Varlese offrirà pizze ai bambini. Leggi la notizia su napoli.fanpage

