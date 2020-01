Cuore spezzato: quando si guarisce? (Di giovedì 2 gennaio 2020) Avete paura che non riuscirete a tornare mai più la stessa donna di primaVi trovate a pensare che non incontrerete mai più nessuno come luiSiete più sagge ora, anche se acciaccateIl Cuore è spezzato… ma si guarisceAvete paura di essere deluse di nuovoNon siete più spensierate come una volta e vi prendete molto più tempo prima di tuffarvi in una nuova storiaLa maggior parte di noi ha sperimentato una delusione d’amore, prima o poi: se siete state tradite, ingannate, scaricate o umiliate da chi amavate, capite di che stiamo parlando. Ma la parte peggiore non è nel momento in cui ci si lascia, arriva dopo, quando ci si deve adattare al nuovo status quo. Un periodo in cui si riflette su ogni singola cosa successa, ogni singolo errore commesso, alla ricerca di un perché. E ci si chiede probabilmente se si poteva far di più, se si poteva evitare tutto questo, se è colpa nostra. Lo stato di ... Leggi la notizia su vanityfair

