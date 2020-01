Cucina italiana in lutto: morto il grande chef Vittorio Fusari. Era un maestro di vita (Di giovedì 2 gennaio 2020) lutto nel mondo dell’alta Cucina: è morto a 66 anni lo chef Vittorio Fusari. Uno chef talentuoso, creativo, immenso, morto a Chiari, in ospedale, dove era ricoverato da qualche giorno a seguito di un principio di infarto. Mentre era in ospedale Vittorio Fusari ha avuto un’embolia che lo ha ucciso. “Il mio lavoro è anche al di fuori delle cucine – si presentava così nel suo profilo su Identità golose – tramandare la sapienza millenaria della gastronomia italiana è la mia vita. Perché il buon mangiare avvicina le persone, aiuta a trovare punti di vista comuni, aiuta ad essere felici”. Vittorio Fusari era uno chef “atipico” per il nostro tempo: non era uno chef star. Figlio di un ferroviere, anche lui, da giovane, fu capostazione; poi studiò filosofia e infine capì che la sua passione era la Cucina. Nel 1981 aprì il Volto di Iseo, il suo primo ristorante. Il primo ristorante, ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

Emperatriz1827 : RT @EdTroiano: È morto Vittorio Fusari Era lo chef del Balzer storico ristorante a Bergamo E' stato anche allievo di Gualtiero Marchesi ed… - 19donatella : RT @EdTroiano: È morto Vittorio Fusari Era lo chef del Balzer storico ristorante a Bergamo E' stato anche allievo di Gualtiero Marchesi ed… - paoloigna1 : RT @EdTroiano: È morto Vittorio Fusari Era lo chef del Balzer storico ristorante a Bergamo E' stato anche allievo di Gualtiero Marchesi ed… -