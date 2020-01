Come cambia lo scontrino nel 2020: le novità per i commercianti e i clienti (Di giovedì 2 gennaio 2020) Come cambia lo scontrino nel 2020? A quanto pare lo scontrino fiscale rimane Come prova d’acquisto per il cliente e non solo. Diventa infatti un documento commerciale, che va in sostituzione anche della ricevuta fiscale. Il suo ruolo è quello di certificare l’acquisto effettuato da ogni cliente di una qualsiasi attività. Inoltre è un titolo indispensabile per esercitare i diritti di garanzia. Lo scontrino fiscale è inoltre necessario per la deduzione e detrazione degli oneri che hanno un peso ai fini Irpef, per dedurre i costi sostenuti. Infine è utile per la fattura differita. Insomma, lo scontrino nel 2020 mantiene e rafforza la sua importanza. scontrino, cosa cambia nel 2020 con il documento commerciale Coloro che effettuano commercio al minuto e tutte le attività che fino ad ora non avevano l’obbligo di emettere fattura ma solo ricevuta fiscale o ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

