Ciclismo, Nibali e l’allenamento di Capodanno: “butta via” la vecchia maglia del Bahrain e presenta la nuova della Trek. Lo sketch video (Di giovedì 2 gennaio 2020) “Anno nuovo, nuovi colori”. Con questa frase accompagnata da uno sketch video, Vincenzo Nibali ha presentato ai tifosi la nuova maglia della Trek-Segafredo, di cui sarà capitano assoluto per due stagioni. Nelle immagini il campione sta per uscire per un allenamento di Capodanno, quando la moglie gli chiede dove sta andando, ricordandogli che è “il primo dell’anno” e quindi ormai tempo di cambiare maglia. Lo “squalo” quindi si spoglia della vecchia divisa, quella del Bahrain rosso-nera, e sfoggia il nuovo indumento: giallo acceso. Nibali correrà con due divise: una classica bianco-nera e una, appunto, gialla. L'articolo Ciclismo, Nibali e l’allenamento di Capodanno: “butta via” la vecchia maglia del Bahrain e presenta la nuova della Trek. Lo sketch video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

