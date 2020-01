Caltanissetta: jumper esperto vittima di un incidente in volo (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tragico incidente a Caltanissetta, dove un giovanissimo jumper di 25 anni è morto durante un lancio. Il dramma si è consumato sotto gli occhi impotenti di un’amica che era con lui. Tre anni prima aveva perso un amico nello stesso modo. incidente con la tuta alare Il dramma si è consumato in provincia di Caltanissetta, dove il giovane jumper 25enne, Luca Barbieri, si era recato con un’amica per un lancio. Secondo una primissima ricostruzione, Barbieri si è lanciato da un viadotto, pare però che alla fine del volo libero il paracadute non si è aperto e l’atleta si è schiantato al suolo. Il viadotto è il San Giuliano, interdetto al traffico da 3 anni per questioni di sicurezza. Luca era lì con un’amica che ha assistito impotente alla scena. Una prima dinamica L’incidente si è verificato intorno alle 11 di questa mattina, Luca Barbieri si è lanciato da un’altezza di 60 ... Leggi la notizia su thesocialpost

