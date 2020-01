Bus tampona auto: tre donne ferite nell’incidente sull’autostrada A16 Napoli-Bari (Di giovedì 2 gennaio 2020) Tre donne sono rimaste ferite in un incidente sull'autostrada A16 Napoli-Bari: un autobus di linea, per cause ancora in fase di accertamento, ha tamponato un'utilitaria. ferite le tre persone a bordo, illesi i passeggeri. Sul posto polizia stradale, ambulanze e vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto tra i caselli di Benevento ed Avellino Est in direzione Napoli. Leggi la notizia su napoli.fanpage

