Bambino ucciso | il fratello di Essobti | “Giuseppe rantolava sanguinante”

Giuseppe, il Bambino ucciso a gennaio 2019 a Cardito, in provincia di Napoli "grondava sangue e si muoveva quasi privo di sensi". Lo riporta il fratello dell'assassino In merito alla vicenda di Giuseppe, il Bambino ucciso a Cardito alla fine di gennaio del 2019, giungono alcune testimonianze sul colpevole che commise l'orrendo delitto.

